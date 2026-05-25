نيجيرفان بارزاني يبحث مع الكاظمي استمرار الحوار السياسي وتطورات المنطقة

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع رئيس الوزراء العراقي الأسبق مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، أهمية استمرار الحوار بين الأطراف السياسية، وآخر التطورات الجارية في المنطقة.

جاء ذلك، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني، الكاظمي في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وفق بيان صادر عن رئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وخلال لقاء، بحث الجانبان الأوضاع في العراق، وأكدا على أهمية دعم العملية السياسية، والحفاظ على الاستقرار، واستمرار الحوار بين الأطراف من أجل المصلحة العامة للبلاد.

كما وكانت تداعيات الأوضاع العامة في الشرق الأوسط محوراً آخر للقاء، حيث اتفق الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار المنطقة.