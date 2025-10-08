نيجيرفان بارزاني يبحث مع العبادي "الانتخابات والقضايا العالقة بين بغداد وأربيل"

شفق نيوز- أربيل

بحث نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، مع حيدر العبادي، رئيس الوزراء الأسبق للعراق الاتحادي ورئيس ائتلاف النصر، ملف الانتخابات.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاء بحث الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان، إلى جانب مناقشة سبل معالجة القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، والانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي".

وأكد الجانبان، على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار السياسي في البلاد، وحل الخلافات بين أربيل وبغداد عبر الحوار والتفاهم.

كما تبادلا الآراء بحسب البيان، حول مستقبل العملية السياسية، والانتخابات البرلمانية المقبلة، ومشاركة القوى والأطراف السياسية والمكونات العراقية فيها.