نيجيرفان بارزاني يبحث مع السفير فنزويلا تطوير العلاقات الثنائية

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، خلال لقائه سفير فنزويلا لدى العراق أرتورو أنيبال كاليغوس راميريز، سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين فنزويلا والعراق.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم انه خلال اللقاء، تم التطرق أيضاً إلى الأوضاع العامة في العراق وإقليم كوردستان، وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية.

وأضاف البيان، أنه جرى التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة، وضرورة حل الخلافات والقضايا العالقة بالطرق السلمية.