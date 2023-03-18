‏نيجيرفان بارزاني يبحث مع السفير الإيطالي تطوير العلاقات مع روما وحل المشاكل مع بغداد

شفق نيوز / بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، مع السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي تطوير علاقات اقليم كوردستان والعراق مع إيطاليا، فيما عد السفير أن حل المشاكل بين اربيل وبغداد سيسهم في زيادة الاستثمار الأجنبي.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني استقبل، اليوم، السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي، وبحثا تطوير علاقات اقليم كوردستان والعراق مع إيطاليا".

وأضاف البيان أن "رئيس الإقليم عبر عن شكره لإيطاليا على دعمها للعراق وإقليم كوردستان"، مشيراً إلى "وجود جو إيجابي بين بغداد وأربيل وأن الخطوات التي خطتها الحكومية الاتحادية حتى الآن محل أمل".

وأكد رئيس الإقليم أيضاً أن "بغداد هي شريكة اساسية لإقليم كوردستان ولا يوجد طريق آخر أمام الطرفين سوى حل المشاكل".

من جانبه اعتبر السفير الايطالي ان "لقاءه مع رئيس اقليم كوردستان في مؤتمر شهر شباط في ميونيخ كان إيجابيا"، مؤكداً أن "حل المشاكل بين اربيل وبغداد سيجعل المجتمع الدولي يتوجه نحو العراق واقليم كوردستان أكثر ويساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي".

وتابع البيان أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي حضره القنصل الإيطالي في الإقليم، إنجاز أعمال ونشاطات إيطاليا في العراق واقليم كوردستان والوضع في المنطقة بشكل عام وعدة مواضيع اخرى ذات الاهتمام المشترك".