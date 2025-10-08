نيجيرفان بارزاني يبحث مع السفير الإيطالي التعاون وملفات إقليمية

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، تطوير العلاقات الاقتصادية وتشكيل حكومة الإقليم وملفات إقليمية، مع السفير الإيطالي في العراق.

وقال المكتب الإعلامي لبارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اجتمع مساء اليوم، نيكولو فونتانا، السفير الإيطالي في العراق، حيث ناقشوا أهمية العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان وإيطاليا، كما أعرب عن شكره لدعم إيطاليا وتعاونها مع الإقليم".

من جانبه، أكد فونتانا أن "بلاده تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع العراق وإقليم كوردستان، ورغبته في تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في جميع المجالات"، وفقا للبيان.

كما تناول الاجتماع جهود تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان، وملف السلام في تركيا، والوضع في سوريا، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية، بحسب ما ختم البيان.