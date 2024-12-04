نيجيرفان بارزاني يبحث مع السفير الإماراتي الجديد آخر التطورات في المنطقة

شفق نيوز/ التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، سفير الإمارات الجديد لدى العراق عبد الله مطر خميس المزروعي، مؤكدا دعم الدعم الكامل الجهات المعنية في الاقليم لأداء مهام عمله بنجاح.

من جانبه نقل السفير الإماراتي، تحيات رئيس دولته محمد بن زايد آل نهيان إلى الرئيس نيجيرفان بارزاني، وأشاد بالعلاقات المتينة التي تربط بلاده بالعراق وخاصة مع اقليم كوردستان.

وبعث رئيس إقليم كوردستان خلال اللقاء تحياته إلى رئيس دولة الإمارات ، وأعرب عن امتنانه لدعم الإمارات المستمر للعراق وإقليم كوردستان.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول توسيع التعاون في مختلف المجالات، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.

كما جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات وخاصة الوضع في سوريا، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.