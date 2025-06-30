نيجيرفان بارزاني يبحث مع السفير الفرنسي حل مشاكل بغداد وأربيل "وفقا للدستور"

شفق نيوز – أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الاثنين، مع السفير الفرنسي في العراق، باتريك دوريل، حل الخلافات بين حكومتي الإقليم والمركز، فضلا عن مناقشة الفرص الاستثمارية والتجارية للشركات الفرنسية في العراق وكوردستان.

وقالت رئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، استقبل السفير الفرنسي في العراق باتريك دوريل، وخلال اللقاء، جرى بحث العلاقات الفرنسية مع العراق وإقليم كوردستان، كما جرت مناقشة الأوضاع العامة في العراق والإقليم".

وأضافت "كما جرى بحث فرص الاستثمار والتجارة أمام الشركات الفرنسية في كل من العراق وكوردستان"، مبينة أن "الجانبين شددا على أهمية حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان عبر الحوار، وبما ينسجم مع الدستور العراقي".

وتابعت "في محور آخر من اللقاء، تناول الطرفان آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، حيث شددا على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وأكدا على ضرورة إبعاد العراق عن أزمات وتوترات المنطقة".

ولفتت إلى أنه "كما شهد اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحضور القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان، يان برِيم".