نيجيرفان بارزاني يبحث مع السفير الروسي عدة مواضيع بينها انتخابات كوردستان

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال لقائه السفير الروسي في العراق ايلبروس كوتراشيف، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم اليوم، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني والسفير بحثا علاقات روسيا مع العراق وإقليم كوردستان. وعلاقات اربيل - بغداد، وانتخابات برلمان كوردستان.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا على أهمية الانتخابات بالنسبة لإقليم كوردستان، متمنين حملة انتخابية سليمة وناجحة وكذلك لعملية التصويت، وأعربا عن توقعاتهما وآرائهما بشأن نتائج الانتخابات والعملية السياسية في إقليم كوردستان.

وكانت آخر تطورات الحرب في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط وتداعياته جانبا آخر من اللقاء الذي حضره القنصل العام الروسي في إقليم كوردستان، بحسب البيان.