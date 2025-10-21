نيجيرفان بارزاني يبحث مع السفير التركي ملفات المياه والنفط والسياسة

شفق نيوز– أربيل

أعلنت رئاسة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني استقبل السفير التركي في العراق أنيل بورا إينان، وبحث معه العلاقات بين تركيا والعراق والإقليم، إلى جانب عدد من الملفات السياسية والاقتصادية.

وذكرت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماع تناول ملف المياه بين البلدين، والانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، ومستقبل العملية السياسية، فضلاً عن الأوضاع الداخلية في العراق وإقليم كوردستان.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصاً في المجالات الاقتصادية، مشيرين إلى أن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان يشكل خطوة إيجابية للاقتصاد العراقي عامة.

كما تبادل الطرفان الآراء بشأن العلاقات الثقافية والاجتماعية، وناقشا آخر المستجدات في أوضاع المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بحضور القنصل العام التركي في إقليم كوردستان.