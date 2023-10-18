نيجيرفان بارزاني يبحث مع السفير البلجيكي خلافات أربيل وبغداد وتأهيل المختطفين الإيزيديين

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الأربعاء، السفير البلجيكي في العراق والأردن سيرج ديكشن.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم اليوم، أنه جرى خلال اجتماع التباحث بشأن العلاقات البلجيكية مع العراق وإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد والحوار من أجل حل المشاكل العالقة بينهما، وأهمية إعادة تأهيل المختطفين الإيزيديين الناجين من قبضة داعش، والأوضاع السياسية في العراق والانتخابات في العراق وإقليم كوردستان.

وعبر الرئيس نيجيرفان بارزاني عن شكر وامتنان إقليم كوردستان لمشاركة بلجيكا في التحالف الدولي للقضاء على داعش ومساعداتها للعراق وإقليم كوردستان، وأكد الجانبان على الرغبة الثنائية في تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك بينهما في المجالات كافة.

ووفقا للبيان، فإن الجانبين أكدا في الرأي على أهمية التطبيق الصحيح للنظام الاتحادي في العراق والعمل المشترك على حماية أمن واستقرار العراق والمنطقة، وجدد السفير البلجيكي التعبير عن شكر وتقدير بلاده لدور إقليم كوردستان في هزيمة داعش ومواجهة الإرهاب.

وفي محور آخر من الاجتماع، تبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حول آخر مستجدات الوضع في المنطقة بصورة عامة، بحسب البيان.