نيجيرفان بارزاني يبحث مع السفير البريطاني ملف تشكيل حكومة الاقليم

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاربعاء، مع السفير البريطاني في العراق إيرفان صديق، الحوار بين أربيل وبغداد لحل القضايا العالقة بينهما، والوضع الداخلي في كوردستان، والمساعي الجارية لتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم.

وذكر بيان لمكتب رئيس الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين بريطانيا وكل من العراق وإقليم كوردستان، والحوار بين أربيل وبغداد لحل القضايا العالقة بينهما، والوضع الداخلي في كوردستان، والمساعي الجارية لتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم، كما تم التطرق إلى آخر التطورات في أوضاع الشرق الأوسط وتبادل وجهات النظر بشأنها".

وشدد الجانبان بحسب البيان، على "أهمية تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين بريطانيا والعراق وإقليم كوردستان في مختلف المجالات، وأكدا على أهمية حل القضايا بين أربيل وبغداد عبر الحوار والتفاهم، وعلى ضرورة تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة في الإقليم".

وفيما يتعلق بتطورات الشرق الأوسط، جدد الطرفان التأكيد على، أن "حلّ الخلافات بطرق سلمية، والتمسك بالحوار والسبل الدبلوماسية، يصب في مصلحة جميع الأطراف ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تناول اللقاء العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة والمنطقة، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهو ما حضر فيه أيضاً القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان"، وفقا للبيان.