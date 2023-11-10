نيجيرفان بارزاني يبحث مع السفير البريطاني التطورات في العراق والشرق الأوسط

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن جارلز هيجن سبل تطوير علاقات بريطانيا مع العراق و اقليم كوردستان و علاقات أربيل وبغداد و حل المشاكل بينهما و الوضع الداخلي في الإقليم كما تبادلا الرأي الأوضاع المتوترة في المنطقة وفق بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز.

ووفقا للبيان؛ اعتبر الجانبان آخر اجتماع بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني ايجابيا، كما اكدا على اهمية استمرار المفاوضات بين اربيل و بغداد لحل المشاكل بينهما وفي هذا الصدد اشار الى زيارة رئيس وزراء الحكومة الاتحادية الى اقليم كوردستان.

وفي محور آخر خلال الاجتماع جرى الحديث عن تأثير التوترات في الشرق الأوسط وفي هذا الصدد اتفق الجانبان في الرأي على ضرورة حماية أمن واستقرار المنطقة وعدم السماح بأن يصبح العراق جزء من المشاكل.

ولفت البيان إلى أن حماية قوات التحالف الدولي في العراق و علاقات العراق و اقليم كوردستان مع دول الجوار والمنطقة وعدة مسائل اخرى ذات الاهتمام المشترك كانت محاور اخرى خلال الاجتماع.