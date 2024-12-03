نيجيرفان بارزاني يبحث مع السفير الايطالي الجديد تطوير العلاقات بين روما وكوردستان

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، للسفير الإيطالي الجديد لدى العراق نيكولو فونتانا تعاون ودعم إقليم كوردستان والجهات المعنية لإنجاح مهمته، كما أكد رغبة إقليم كوردستان في تطوير العلاقات مع إيطاليا.

وذكر بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن السفير الإيطالي اعرب عن سعادته بزيارته الأولى لإقليم كوردستان وشكر الرئيس نيجيرفان بارزاني على دعمه.

وأكد فونتانا؛ ان بلاده تنظر إلى علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان باهمية ، وتحقيقاً لهذه الغاية، تعمل على تعزيز العلاقات في كافة المجالات.

كما ناقش الجانبان آخر التطورات في الشرق الأوسط وعلاقات حكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية والانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والوضع في سوريا.