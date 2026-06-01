نيجيرفان بارزاني يبحث مع السامرائي إجراءات بغداد لحصر السلاح بيد الدولة

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، يوم الاثنين، إجراءات بغداد لحصر السلاح بيد الدولة، واستكمال حكومة علي الزيدي وشغل الوزارات الشاغرة.

جاء ذلك، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني، للسامرائي، في أربيل، بحسب بيان صادر عن رئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء بحث الوضع السياسي في البلاد، وأهمية استكمال الحكومة وشغل الوزارات الشاغرة، وحصر السلاح بيد الدولة، كما شدد الجانبان على ضرورة التعاون والتنسيق بين الأطراف السياسية بما يخدم المصلحة العامة والاستقرار.

وشكلت العلاقات بين أربيل وبغداد محوراً آخر من محاور اللقاء، وفق البيان، حيث جرى التشديد على ضرورة حل المشكلات العالقة عن طريق الحوار والتفاهم، بما يضمن مصالح الجميع ويحفظ استقرار البلاد.

كما كانت التطورات الإقليمية الأخيرة وأوضاع المنطقة محوراً آخر من محاور اللقاء.