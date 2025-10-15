نيجيرفان بارزاني يبحث مع الزرفي الانتخابات المقبلة

شفق نيوز- أربيل

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، السياسي العراقي عدنان الزرفي، رئيس تحالف البديل، وبحث معه الأوضاع العامة في العراق والانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الحادي عشر من الشهر المقبل.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية إنجاح العملية السياسية والانتخابات المقبلة، وضرورة المشاركة الواسعة في التصويت، مشددين على أهمية تعزيز التعاون بين الأطراف والقوى السياسية العراقية للحفاظ على استقرار وأمن البلاد ومواجهة التحديات الراهنة.

كما تناول اللقاء بحث العلاقات بين أربيل وبغداد، إلى جانب مناقشة الأوضاع العامة في المنطقة.