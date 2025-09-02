نيجيرفان بارزاني يبحث مع الحسان الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل

شفق نيوز - اربيل

التقى الرئيس نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، محمد الحسان، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونامي في العراق.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان، أنه خلال الاجتماع، جرى بحث العملية السياسية والأوضاع العامة في العراق وإقليم كوردستان، إضافة إلى العلاقات بين أربيل وبغداد والجهود المبذولة لإيجاد حلول للمشاكل العالقة بين الجانبين.

وأضاف البيان، أن الطرفين أكدا على أهمية معالجة القضايا الخلافية بين أربيل وبغداد عبر الحوار والتفاهم، كما شددا على أن تسوية هذه الإشكالات تخدم الاستقرار والأمن في البلاد وتسهم في تحقيق التقدم.

وتطرقت المباحثات أيضاً إلى آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث مثّلت محوراً آخر للنقاش، وفقا للبيان.