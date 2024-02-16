نيجيرفان بارزاني يبحث في ميونخ مع وفد أمريكي التطورات الامنية في العراق

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الجمعة، مع وفد مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة السيناتور دون سول في مؤتمر ميونيخ الأمني ​​في ألمانيا، العلاقات الأمريكية مع العراق وإقليم كوردستان وآخر التطورات الأمنية في العراق.

وذكر بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الجانبين جددا دعمهما لتطوير العلاقات الأميركية العراقية في إطار اتفاقهما الاستراتيجي، وناقشا استهداف قوات التحالف في العراق وردود فعله الأمنية والعسكرية.

واتفق الرئيس بارزاني ووفد مجلس الشيوخ الأمريكي على ضرورة حماية أمن قوات التحالف والمبعوثين الدبلوماسيين في العراق وعدم السماح للجماعات المسلحة بزعزعة السلام والاستقرار في العراق وتعريض سيادة البلاد للخطر.

وجدد الوفد دعم الولايات المتحدة المستمر للعراق وإقليم كوردستان في الحرب ضد الإرهاب وتهديد داعش والتهديدات الأمنية، وشدد على أهمية علاقات بلادهم مع العراق وإقليم كوردستان في القلم. من جانبه، شكر الرئيس بارزاني الكونغرس الأميركي ومجلس الشيوخ على دعمهما في العراق وإقليم كوردستان.

وأشار البيان إلى أن آخر التطورات في المنطقة بشكل عام كانت موضوعا آخر للاجتماع.