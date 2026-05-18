نيجيرفان بارزاني يبحث في الفاتيكان أزمات المنطقة وملف التعايش الديني

شفق نيوز- الفاتيكان

التقى نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، ظهر اليوم الاثنين، بالكاردينال بيترو بارولين، رئيس وزراء الفاتيكان، في إطار زيارته الرسمية.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجانبين بحثا سبل تعزيز علاقات إقليم كوردستان والعراق مع الفاتيكان، والأوضاع السياسية والأمنية في العراق، وأحوال المكونات الدينية والقومية.

وأكد الجانبان، على أهمية مواصلة الحوار وتعميق قيم التعايش والتسامح في المنطقة.

وجدد نيجيرفان بارزاني، شكر وتقدير إقليم كوردستان والعراق للدعم المستمر الذي تقدمه الفاتيكان في تعزيز السلام والاستقرار.

من جانبه، أشاد رئيس وزراء الفاتيكان بمكانة إقليم كوردستان كنموذج حي وناجح للتعايش السلمي بين الأديان والمكونات المتنوعة في المنطقة.

وأشار البيان، إلى أن "الاجتماع ناقش أيضاً آخر تطورات الوضع العام في المنطقة والتداعيات الإنسانية التي تخلفها التوترات والتعقيدات"، مؤكداً أن "الجانبين اتفقا على ضرورة حفظ السلام والاستقرار في المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، وعقد الجانبان اجتماعاً جرى خلاله بحث أوضاع المكونات في العراق وإقليم كوردستان.

وغادر نيجيرفان بارزاني، مساء أمس أربيل، متوجهاً إلى روما والفاتيكان في زيارة رسمية تستغرق يومين، للقاء بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وعدداً من المسؤولين، لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة.