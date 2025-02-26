نيجيرفان بارزاني يبحث عملية السلام مع حزب "هودابار" التركي
شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان
بارزاني، ورئيس حزب "هودابار" التركي، زكريا يابجي أوغلو، يوم الأربعاء،
على مواصلة الجهود لإنجاح عملية السلام في تركيا.
وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق
نيوز، إن بارزاني، استقبل على هامش أعمال المنتدى الثالث في أربيل، عضو
البرلمان التركي، ورئيس حزب "هودابار" زكريا يابجي أوغلو، والوفد
المرافق له، "وجرى خلال اللقاء مناقشة جهود عملية السلام في تركيا".
وشدد الجانبان على أهمية الاستمرار في الجهود
الرامية لإنجاح هذه العملية، وأكدا أن السلاح والعنف لا يشكلان حلاً لأي قضية.
كما جدد رئيس إقليم كوردستان التأكيد
"على أن الإقليم مستعد لتقديم أي دعم ضروري لدفع عملية السلام إلى
الأمام، وأن دوره سيكون داعماً ومساعداً، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن "اللقاء تطرق إلى
نشاطات حزب هودابار ودور أعضائه في البرلمان والحياة السياسية في تركيا، إضافة
إلى بحث تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة".