نيجيرفان بارزاني يبحث عملية السلام مع حزب "هودابار" التركي

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حزب "هودابار" التركي، زكريا يابجي أوغلو، يوم الأربعاء، على مواصلة الجهود لإنجاح عملية السلام في تركيا.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن بارزاني، استقبل على هامش أعمال المنتدى الثالث في أربيل، عضو البرلمان التركي، ورئيس حزب "هودابار" زكريا يابجي أوغلو، والوفد المرافق له، "وجرى خلال اللقاء مناقشة جهود عملية السلام في تركيا".

وشدد الجانبان على أهمية الاستمرار في الجهود الرامية لإنجاح هذه العملية، وأكدا أن السلاح والعنف لا يشكلان حلاً لأي قضية.

كما جدد رئيس إقليم كوردستان التأكيد "على أن الإقليم مستعد لتقديم أي دعم ضروري لدفع عملية السلام إلى الأمام، وأن دوره سيكون داعماً ومساعداً، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن "اللقاء تطرق إلى نشاطات حزب هودابار ودور أعضائه في البرلمان والحياة السياسية في تركيا، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة".