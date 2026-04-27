نيجيرفان بارزاني يبحث استمرار دعم كوردستان مع عضو بالكونغرس الأميركي

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، مع عضو الكونغرس الأميركي أبراهام حمادة، استمرار دعم اقليم كوردستان.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كوردستان، وورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني بحث مع حمادة، آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول تأثيرات وتداعيات الوضع، لا سيما على العراق وكوردستان.

وأضاف البيان، أن دور إقليم كوردستان في حماية الأمن والاستقرار، والوضع السياسي في العراق وإقليم كوردستان، وعلاقاتهما مع دول الجوار، وعدة قضايا ذات اهتمام مشترك، شكّل محوراً آخر للاتصال.