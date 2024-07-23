نيجيرفان بارزاني يبارك لنادي دهوك تأهله لتمثيل العراق في كأس الأندية الخليجية

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، فريق دهوك لفوزه على نادي النجف في دوري نجوم العراق لكرة القدم، وتأهله لتمثيل العراق في كأس الأندية الخليجية.

وقال بارزاني في تغريدة على حسابه في منصة "X"، وتابعته وكالة شفق نيوز "أبارك لنادي دهوك وجميع مشجعيه فوزهم على نادي النجف في بغداد هذا المساء حيث تأهل إلى كأس الخليج".

وأضاف "هذا الفوز يشكل فرحة كبيرة لنا جميعاً وأتمنى أن يمثل نادي دهوك العراق وإقليم كوردستان بأفضل صورة ويحقق انتصارات أكبر. أهنئ جميع اللاعبين ورئيس وإدارة نادي دهوك".

ومساء اليوم الثلاثاء، تمكن فريق دهوك من تحقيق الفوز على نادي النجف، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة الفاصلة لـ"playoff" في دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة السابعة والنصف مساءً، وانتهت لصالح دهوك بنتيجة 1-0.

وبهذه النتيجة سيمثل فريق دهوك الأندية العراقية في دوري أبطال الخليج للأندية.