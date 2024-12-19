نيجيرفان بارزاني يبارك للإيزيدين عيدهم ويؤكد على اعمار مناطقهم

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس، الايزيديين بمناسبة العيد.

وكتب بارزاني على صفحته على موقع أكس "أهنئ بحرارة الأمير ورجال الدين وجميع إخواننا وأخواتنا الإيزيديين في كوردستان والعراق وأينما كانوا. أتمنى لكم جميعا عيدا سعيدا وعطلة هادئة".

واضاف "نؤكد لإخواننا وأخواتنا الإيزيديين أن كوردستان ستبقى بلد التعايش لجميع الطوائف وسنستمر في دعم وحماية حقوقهم ومطالبهم المشروعة، وسنساعد على تحسين ظروفهم المعيشية إعادة إعمار مناطقهم".