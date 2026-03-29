نيجيرفان بارزاني وآل نهيان يؤكدان على اهمية انهاء الحرب في المنطقة

تلقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان.

وأعرب آل نهيان عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم بالطائرات المسيرة الذي استهدف أمس منزل الرئيس نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك، وجدد التأكيد على دعم بلاده المستمر للعراق وإقليم كوردستان في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره وتقديره لاتصال آل نهيان، مثمناً ما تقدمه دولة الإمارات من دعم ومساندة متواصلة لإقليم كوردستان والعراق.

وفي محور آخر من الاتصال، بحث الجانبان آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الحرب، حيث أكد الطرفان على أهمية تكثيف الجهود الرامية لإنهاء الحرب وترسيخ الأمن والاستقرار، وفقا لبيان صادر عن رئاسة اقليم كوردستان.