نيجيرفان بارزاني وآل نهيان من "أبو ظبي": استقرار المنطقة ضرورة تفرض تعزيز التعاون المشترك

شفق نيوز - أبو ظبي

التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة "أبو ظبي".

وكتب الرئيس نيجيرفان بارزاني في تدوينة على منصة "إكس"، إنه ناقش مع آل نهيان حالة العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان والإمارات العربية المتحدة، مع تبادل وجهات النظر حول تأثير التطورات الإقليمية.

وأضاف أنه والرئيس الإمارتي شددا على أهمية تعزيز التعاون لتعزيز الاستقرار والأمن في جميع أنحاء المنطقة.

يُشار إلى أن رئيس الإقليم كان قد وصل مساء أمس الأربعاء إلى "أبو ظبي" في زيارة رسمية للقاء المسؤولين في الإمارات والتباحث معهم بعدد من القضايا من ضمنها التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وملفات أمن الطاقة.