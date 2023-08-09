نيجيرفان بارزاني و دبلوماسي أمريكي يبحثان الأوضاع في العراق واقليم كوردستان

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، ديفيد بيرغ القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق، وبحثا الأوضاع في العراق والإقليم.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين أربيل وبغداد، وحل الخلافات والقضايا العالقة بينهما، واهمية حل المشاكل الداخلية في إقليم كوردستان، وأجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وأوضاع قضاء سنجار، والمكونات الدينية.

بدوره أعرب القائم بأعمال السفارة الامريكية في العراق، عن سعادته إزاء تحديد يوم اجراء انتخابات برلمان كوردستان، ومرحبا بهذه الخطوة، رئيس إقليم كوردستان وإضافة إلى تجديده التأكيد الإلتزام بإجراء الانتخابات، شكر الولايات المتحدة على دعمها الانتخابات.

ووفقا للبيان فإن الجانبين اتفقا على أهمية تنفيذ اتفاقية حكومة إقليم كوردستان، والحكومة الاتحادية لتطبيع أوضاع سنجار، وعلى ضرورة حماية المكونات الدينية في العراق وإقليم كوردستان.

وكان لعدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك، والوضع في المنطقة عامة، جانب آخر من اللقاء، بحسب البيان.