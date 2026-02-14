نيجيرفان بارزاني وأبو الغيط يؤكدان من ميونخ أهمية إبعاد المنطقة عن التوترات

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، يوم السبت، على أهمية إبعاد المنطقة عن التوترات.

وذكر مكتب بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الاقليم اجتمع أبو الغيط، وجرى خلال ذلك بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وعلاقات إقليم كوردستان مع الدول العربية.

وأكد الجانبان على "أهمية الحفاظ على الاستقرار وإبعاد المنطقة عن التوترات والتعقيدات".

من جانبه، أشاد أبو الغيط بـ"دور الرئيس نيجيرفان بارزاني وإقليم كوردستان في الحفاظ على التوازن وتعزيز روح التعايش المشترك"، كما جدد "دعم جامعة الدول العربية لأمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان".

ووصل رئيس إقليم كوردستان، مساء أمس أول الخميس، إلى ألمانيا، تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

وعن جدول أعمال الزيارة، قالت رئاسة الاقليم، إنه خلال انعقاد المؤتمر، سيجري الرئيس نيجيرفان بارزاني مجموعة لقاءات واجتماعات مع قادة وزعماء وكبار مسؤولي الدول المشاركة في المؤتمر، لبحث الأوضاع السياسية والأمنية للعراق وإقليم كوردستان والتطورات في المنطقة عموماً.

ويعدّ مؤتمر ميونخ للأمن، الذي يعقد سنوياً بمشاركة عدد كبير من قادة وزعماء وكبار مسؤولي الدول، فرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر المتعلقة بمواضيع الأمن والاستقرار والمشاكل العالمية وبحث سبل إيجاد الحلول للمشاكل والتعقيدات.

ويستمر مؤتمر ميونيخ للأمن لليوم الثاني بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة و100 وزير، مع التركيز على مستقبل الأمن الأوروبي والتحولات الدولية.