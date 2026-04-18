نيجيرفان بارزاني وأبو الغيط يبحثان تطورات العراق والمنطقة في أنطاليا

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وذلك خلال فعاليات منتدى انطاليا الدبلوماسي.

وذكرت رئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني وأبو الغيط، استعرضا طبيعة علاقات إقليم كوردستان والعراق مع الدول العربية، كما شدد الجانبان على أهمية الحفاظ على الاستقرار وضرورة العمل المشترك لمنع توسع دائرة التوترات في الشرق الأوسط.

وأضافت أن تداعيات الحروب وتأثيراتها المختلفة على دول المنطقة شكّلت محوراً أساسياً من محاور الاجتماع.

وبحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق من اليوم السبت، مع وزير الدفاع التركي يشار غولر آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة بشكل عام، وتأثيراتها وتداعياتها على المدى البعيد.

وأكد بارزاني، يوم أمس الجمعة، على تعزيز علاقات الإقليم والعراق مع دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، فيما شدد على ضرورة التعاون والعمل المتواصل لترسيخ الأمن والاستقرار وتوطيد التعاون الاقتصادي والسياسي.