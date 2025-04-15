نيجيرفان بارزاني والسفيرة الالمانية يؤكدان على حماية أمن واستقرار المنطقة

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء كريستيانه هوفمان، السفيرة الألمانية لدى العراق.

وذكر رئاسة الاقليم في بيان أنه "خلال اللقاء، جرى التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين ألمانيا وكلٍّ من العراق وإقليم كوردستان، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.

وأضافت أنه، تمّت مناقشة الأوضاع العامة في العراق وكوردستان، والجهود الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، بالإضافة إلى العلاقات بين أربيل وبغداد.

وفي محور آخر من الاجتماع، تناول الجانبان آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، ومخاطر الإرهاب واستمرار تهديدات تنظيم داعش، حيث شددا على ضرورة حماية أمن واستقرار المنطقة ومعالجة الخلافات بطرق سلمية.

كما ناقش الطرفان الأوضاع في سوريا، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا للبيان.