نيجيرفان بارزاني ووفد أمريكي رفيع المستوى يؤكدان على دعم حكومة السوداني

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، مع وفد أمريكي رفيع المستوى الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق والاقليم، وشددا على دعم رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني لتنفيذ جدول أعمال حكومته.

‏وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني التقى بعد ظهر اليوم، وفدا أمريكيا رفيعا برئاسة المساعد الخاص لرئيس الولايات المتحدة والمدير الأعلى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي تيري وولف، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع السياسية والاقتصادية في العراق واقليم كوردستان وتبادل وجهات النظر حول العلاقات بين اربيل وبغداد والمشكلات التي تشوب العلاقة بينهما.

واضاف ان الوفد الأمريكي أكد مجددا استمرار دعم الولايات المتحدة وتعاونها للعراق وإقليم كوردستان، مشيرا الى انه فيما يتعلق بالوضع الداخلي في إقليم كوردستان، عد الوفد الأمريكي أن وحدة القوى السياسية الكوردية، وفي مقدمتها الحزبان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، ضرورية لتجاوز التحديات الراهنة في العراق وإقليم كوردستان.

ونوه البيان الى انه في موضوع آخر من الاجتماع، اتفق الجانبان على أن حل مشاكل أربيل وبغداد من شأنه أن يساعد على استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في العراق وإقليم كوردستان، وشددا على دعم رئيس الوزراء الاتحادي العراقي محمد شياع السوداني وجدول أعمال حكومته.

وتابع ان الاجتماع تناول عددا من المواضيع الأخرى من بينها مناقشة الوضع في المنطقة بشكل عام وبعض أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.