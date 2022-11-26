نيجيرفان بارزاني ووفد الكونغرس الأميركي يتحدثان عن فرصة لحل المشكلات بين أربيل وبغداد

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، مع وفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة مارك تاكانو في أربيل، جملة ملفات وأكدا على دعم الحكومة العراقية والحفاظ على السيادة. ‏

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز انه "جرى خلال اللقاء الذي حضرته السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا روناموسكي التباحث حول سبل تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق وإقليم كوردستان وزيادة تبادل الوفود اضافة إلى بحث آخر المستجدات في الشأن السياسي والأمني للعراق وعلاقة أربيل وبغداد وحل المشاكل بينهما و مخاطر الإرهاب والحرب على داعش".

‏وأكد الجانبان على، "التوافق بين جميع القوى السياسية ودعم الحكومة الجديدة في تنفيذ منهاجها والحفاظ على الاستقرار وأمن الحدود وسيادة العراق".

‏واتفق الجانبان، أن "الفرصة مؤاتية في الوقت الحالي لحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد".

‏بدوره اثنى وفد الكونجرس على دور القوات البيشمركة في حرب داعش مؤكدين على أن الولايات المتحدة تنظر بأهمية إلى علاقتها مع العراق وإقليم كوردستان وستستمر في دعم العراق والإقليم بوجه مخاطر داعش.

من جانبه اثنى رئيس الإقليم على دعم الولايات المتحدة والتحالف الدولي للعراق وإقليم كوردستان في الحرب على داعش إضافة إلى دعم عملية الإصلاح داخل وزارة البيشمركة.

وتابع البيان، أن "اللقاء ناقش ضرورة الإسراع في عملية الإصلاح داخل وزارة البيشمركة اضافة الى الأوضاع الداخلية في اقليم كوردستان وأهمية التوافق بين جميع القوى السياسية الكوردية و الأوضاع العامة في المنطقة".