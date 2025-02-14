نيجيرفان بارزاني ووزير ألماني يبحثان مواصلة التعاون المشترك وقضايا النازحين

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ووزير الدولة الألماني لشؤون الداخلية هانز جورج إنغلكه، يوم الجمعة، التعاون المشترك وقضايا النازحين والهجرة غير الشرعية.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أنه في إطار فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن، اجتمع رئيس إقليم كوردستان مع هانز جورج إنغلكه، حيث ناقشا التعاون الأمني المشترك بين ألمانيا والعراق وإقليم كوردستان.

وأكد الجانبان على استمرار دعم ألمانيا للأطراف المعنية في العراق وإقليم كوردستان، خاصة في قضايا النازحين، الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة.

كما تبادلا وجهات النظر حول العلاقات بين أربيل وبغداد، والأوضاع الداخلية في العراق وإقليم كوردستان.

وخلال الاجتماع، عبّر بارزاني عن تعازيه لحكومة وشعب ألمانيا، ولعائلات ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في ميونيخ، حيث أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بعد عملية دهس بسيارة.