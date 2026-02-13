نيجيرفان بارزاني ووزير خارجية قطر يشدّدان على ضرورة منع تصاعد التوترات في المنطقة

شفق نيوز- ميونخ

اجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر، يوم الجمعة، ضمن سلسلة لقاءاته على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، في ألمانيا.

وجرى خلال الاجتماع، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة وتداعيات التوترات الراهنة.

وأكد الجانبان، أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، واتفقا في الرؤى حول ضرورة بذل الجهود الدولية لمنع تصاعد التوترات.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان، حيث شددا على ضرورة التعاون المشترك لمواجهة التحديات الأمنية وضمان تحقيق السلام في المنطقة.

وفي لقاء آخر، بحث نيجيرفان بارزاني، مع غويدو كروسيتو، وزير الدفاع الإيطالي، تطوير علاقات إيطاليا مع العراق وإقليم كوردستان وتعزيز التعاون الأمني والعسكري.

وأعرب رئيس إقليم كوردستان، وفق بيان ورد للوكالة، عن شكره وتقديره لإيطاليا على دعمها ودورها الفاعل ضمن إطار التحالف الدولي في تدريب قوات البيشمركة.

من جانبه، جدّد وزير الدفاع الإيطالي، التزام بلاده بمواصلة دعم العراق وإقليم كوردستان، وأشاد بدور قوات البيشمركة في دحر الإرهاب، في حين تناول اللقاء آخر التطورات الأمنية في المنطقة ومخاطر الإرهاب.