نيجيرفان بارزاني ووزير خارجية فرنسا يحذران من "خطورة" توسيع دائرة التعقيدات في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ اجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، في ميونخ، مع وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنييه وبحث معه الأوضاع في العراق والمنطقة.

واتفق الجانبان بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على أن "احتمال توسع دائرة التعقيدات في الشرق الأوسط خطر على الأمان والاستقرار، كما اتفقا في الرأي بوجوب بذل كل الجهود للسيطرة على الوضع ومراعاة الأوضاع الإنسانية في غزة وإيصال المساعدات للمنكوبين".

وجدد نيجيرفان بارزاني التعبير عن الشكر والتقدير لصداقة فرنسا وعلاقاتها مع إقليم كوردستان، وأثنى بشكل خاص على دور الرئيس ماكرون في هذا المجال.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده ستستمر في مساندة العراق وإقليم كوردستان.