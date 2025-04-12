نيجيرفان بارزاني ووزير الدفاع التركي يبحثان حفظ الاستقرار والأمن في المنطقة

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم السبت، ضمن برنامج مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، مع يشار غولر، وزير الدفاع التركي.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان اليوم، انه خلال الاجتماع، جرى بحث العلاقات بين تركيا وكل من العراق وإقليم كوردستان، والتعاون المشترك من أجل حماية الاستقرار والأمن في المنطقة، كما تمت مناقشة الوضع العام في العراق وآفاق المستقبل في المنطقة بشكل عام، وتم تبادل وجهات النظر بشأنها.

وأضاف البيان أن الجانبين أكد على أهمية ومكانة عملية السلام في تركيا، وشددا على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى إنجاح العملية.

كما ابدى رئيس الاقليم ووزير الدفاع التركي، توافقاً في الرؤى حول أهمية تعزيز العمل المشترك والتنسيق بين دول المنطقة من أجل حفظ الأمن والاستقرار وإبعاد المنطقة عن مزيد من التوترات والأزمات.

وتناول الاجتماع أيضاً عدداً من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، حسبما ذكره البيان الرئاسي.