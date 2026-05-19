نيجيرفان بارزاني ووزير الخارجية الإيطالي يبحثان أحداث الشرق الأوسط ويؤكدان على خفض التوتر

بحث نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، مساء اليوم في روما، مع أنطونيو تاياني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، تطوير علاقات إقليم كوردستان والعراق مع إيطاليا في مختلف المجالات.

​​وجدد بارزاني، في بيان صادر عن رئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، تقدير كوردستان والعراق لإيطاليا على دعمها ومساندتها المستمرة للعراق والإقليم ولحفظ استقرار المنطقة.

​من جانبه، أكد أنطونيو تاياني، بحسب البيان، استمرار دعم إيطاليا لإقليم كوردستان والعراق، مؤكداً أن بلاده تنظر باهتمام إلى مكانة إقليم كوردستان كعامل استقرار في المنطقة.

كما أبدى استعداد إيطاليا لتوسيع التعاون المشترك مع العراق وإقليم كوردستان.

وأشار البيان، إلى أن "الاجتماع ناقش أيضاً آخر المستجدات في الشرق الأوسط وتداعياتها"، مشيراً إلى "أهمية خفض التوترات وحفظ الأمن والاستقرار".

وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا في روما، وناقش معه "الصداقة العريقة" بين الإقليم والعراق وإيطاليا.