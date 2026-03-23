نيجيرفان بارزاني ووزير الخارجية الهولندي يشدّدان على وقف الحرب

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، مع وزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن، سبل إيقاف الحرب في الشرق الأوسط ومخاوف توسع رقعتها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "نيجيرفان بارزاني، تلقى ظهر اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية هولندا، توم بيريندسن".

وهنأ نيجيرفان بارزاني، بحسب البيان، بيريندسن، بمناسبة تسلمه مهام منصبه، كما أعرب عن شكره للمساعدات والتعاون المستمر الذي تقدمه هولندا لإقليم كوردستان في جميع الأوقات.

وأوضح البيان، أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر حول آخر مستجدات الحرب والأوضاع المتوترة في المنطقة، وسلطا الضوء بشكل خاص على التداعيات الخطيرة للحرب على الأمن والاستقرار والوضع الاقتصادي في المنطقة والعالم".

واتفق الجانبان، على ضرورة بذل كافة الجهود لوقف الحرب وحل المشاكل والخلافات بـ "الطرق السلمية".

من جانبه، أعرب وزير خارجية هولندا، عن قلق بلاده والاتحاد الأوروبي من احتمال توسع رقعة الحرب والصراعات وتداعياتها، مشدداً على دعم بلاده لحماية "أمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان".

وأشار البيان، إلى أن "تأثير الحرب على كوردستان، العلاقات بين أربيل وبغداد، أهمية إبعاد العراق والإقليم عن الحرب، وعلاقاتهما وتعاونهما المشترك مع هولندا، كانت محوراً آخر للاتصال الهاتفي".