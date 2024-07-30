نيجيرفان بارزاني ووزير الخارجية التركي يؤكدان على توسيع التعاون

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء اليوم الثلاثاء، على أهمية توسيع التعاون وتعزيز العلاقات.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني التقى بفيدان، مساء اليوم، على هامش المشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني.

وشدد الجانبان الرغبة المشتركة في توسيع التعاون وتعزيز علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان في المجالات كافة، فضلاً عن آخر التطورات في المنطقة والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم إلى العاصمة طهران للمشاركة في تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان.

وشارك بارزاني برفقة وفد رفيع المستوى، وإلى جانب رؤساء وكبار مسؤولي الدول الأخرى المدعوة للمشاركة في مراسم أداء اليمين من جانب رئيس جمهورية إيران الإسلامية مسعود بزيشكيان ومباشرته مهامه، والتي جرت في مجلس الشورى الإسلامي.