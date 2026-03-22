نيجيرفان بارزاني ووزير الخارجية التركي يتبادلان التهاني بعيد نوروز ويبحثان الأوضاع الإقليمية

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ووزير التارجية التركي هاكان فيدان، يوم الأحد، الأوضاع الإقليمي وتزايد التحديات في المنطقة، فيما تبادلا التهاني بحلول عيد نوروز.

وذكرت الرئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني تلقى بمناسبة عيد نوروز، رسالة تهنئة من وزير خارجية تركيا هاكان فيدان. وتضمنت إلى جانب التعبير عن أحرّ التهاني، جرى وصف نوروز بأنه رمز للخير والأمل وعنصر ثقافي أساسي مشترك في المنطقة.

كما أعرب الوزير التركي عن الأمل بأن يكون نوروز سبباً لتعزيز الصداقة والتآخي والحفاظ على القيم المشتركة.

وفي جزء آخر من الرسالة، أشار وزير خارجية تركيا إلى الوضع الحالي في المنطقة التي تواجه تزايداً في التحديات، وأعرب عن الأمل بأن يجلب هذا العيد السلام والطمأنينة لجميع البشرية.

وفي ختام الرسالة، وجّه وزير خارجية تركيا تحياته القلبية إلى الرئيس نيجيرفان بارزاني وشعب إقليم كردستان، متمنياً عاماً مليئاً بالسلام والرفاه.