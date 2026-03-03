نيجيرفان بارزاني ووزير الخارجية التركي يبحثان هاتفياً تنسيق الجهود لحماية أمن المنطقة

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء اليوم الثلاثاء، على ضرورة توحيد الجهود وتنسيقها لحماية أمن واستقرار المنطقة الإقليمية.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية تركيا جرى خلاله التباحث حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، حيث أكد الجانبان على أهمية التنسيق والعمل المشترك من أجل حماية الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما شكّلت علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان، ومجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، محوراً آخر للاتصال الهاتفي.