نيجيرفان بارزاني ووزيرة الداخلية البريطانية يبحثان سبل مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ووزيرة الداخلية البريطاني إيفيت كوبر، مساء اليوم الأربعاء، سبل مكافحة الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل في أربيل مساء اليوم وزيرة الداخلية البريطانية، وبحثا خلال اللقاء تعزيز العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع المملكة المتحدة، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، لا سيما التعاون الأمني ​​ومكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية.

وأكد بارزاني أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية والجرائم الدولية، مشيداً بدور المملكة المتحدة في دعم الاستقرار الإقليمي ودعم إقليم كوردستان في تطوير قدراته الأمنية والإدارية.

من جانبها، هنأت وزيرة الداخلية البريطانية إقليم كوردستان على نجاح انتخاباته البرلمانية، وشكرت الإقليم على دوره كشريك إستراتيجي في تعزيز الأمن الإقليمي في المنطقة.

مسألة تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان وأهمية تطبيق الدستور العراقي في حل المشاكل وتهديد داعش وآخر التطورات في الشرق الأوسط والعديد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، كانت محاور أخرى خلال الاجتماع.