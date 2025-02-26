نيجيرفان بارزاني ونائب وزير الخارجية الإيراني: اعتماد الحوار لحل القضايا العالقة

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ونائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، يوم الأربعاء، على ضرورة حل القضايا العالقة مع إيران عبر الحوار.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن بارزاني التقى مع نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، على هامش أعمال منتدى أربيل الثالث.

وأضاف أنه "خلال اللقاء، تمت مناقشة العلاقات بين إقليم كوردستان وإيران وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى آخر التطورات في المنطقة".

وأكد الطرفان "على أهمية استمرار التواصل والتنسيق من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، كما شددا على ضرورة اعتماد الحوار والتفاهم لحل القضايا العالقة، وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

إلى جانب ذلك، تناول الاجتماع عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التباحث حول آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين، وفقا للبيان.