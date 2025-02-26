نيجيرفان بارزاني ونائب وزير الخارجية الإيراني: اعتماد الحوار لحل القضايا العالقة
شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان
بارزاني، ونائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، يوم الأربعاء، على ضرورة
حل القضايا العالقة مع إيران عبر الحوار.
وذكرت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق
نيوز، إن بارزاني التقى مع نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، على
هامش أعمال منتدى أربيل الثالث.
وأضاف أنه "خلال اللقاء، تمت مناقشة
العلاقات بين إقليم كوردستان وإيران وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف
المجالات، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الأوضاع في العراق وإقليم
كوردستان، بالإضافة إلى آخر التطورات في المنطقة".
وأكد الطرفان "على أهمية استمرار
التواصل والتنسيق من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة
للجانبين، كما شددا على ضرورة اعتماد الحوار والتفاهم لحل القضايا العالقة، وتعزيز
الاستقرار في المنطقة".
إلى جانب ذلك، تناول الاجتماع عدداً من
القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التباحث حول آفاق التعاون المستقبلي بين
الجانبين، وفقا للبيان.