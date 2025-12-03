نيجيرفان بارزاني ونائب وزير الخارجية الأميركي يشددان على حصر السلاح بيد الدولة في العراق

شفق نيوز - اربيل

شدد كل من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ونائب وزير الخارجية الأميركي مايكل ريغاس، يوم الأربعاء، على اهمية حصر السلاح بيد الدولة في العراق وذلك على اثر الهجوم الذي تعرض له حقل "كورمور" في محافظة السليمانية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس نيجيرفان بارزاني نائب ريغاس على هامش الزيارة التي يجريها الى الاقليم لافتتاح المبنى الجديد للقنصلية العامة الأميركية في أربيل.

وأكد نيجيرفان بارزاني خلال اللقاء أن الزيارة تعكس التزام الولايات المتحدة بمواصلة علاقاتها المتينة والاستراتيجية مع العراق وإقليم كوردستان. معربا عن تقدير الإقليم للدعم والمساندة التي قدّمتها الولايات المتحدة للعراق وإقليم كوردستان في مختلف المجالات.

ووفقا للبيان، فقد تناول الجانبان الوضع العام في العراق وإقليم كوردستان، مشددين على أهمية تعزيز البنية الاقتصادية للإقليم.

وادان نيجيرفان بارزاني وريغاس الهجوم الأخير على حقل غاز كورمور، مؤكدَين ضرورة تقديم الجناة للعدالة، وأن تبقى الأسلحة حصراً بيد الدولة.

هذا شمل الاجتماع بحث العلاقات الأميركية مع العراق وإقليم كوردستان، ونتائج انتخابات مجلس النواب العراقي، ومخاطر داعش، والتطورات الإقليمية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان الرئاسة.