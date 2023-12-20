نيجيرفان بارزاني ونائب وزير الخارجية الأمريكية يؤكدان على حماية البعثات الدبلوماسية في العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ونائب وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، يوم الأربعاء، على ضرورة تأمين الحماية للبعثات الدبلوماسية في العراق.

وذكر إعلام رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل نولاند والوفد المرافق لها بحضور السفيرة الأمريكية لدى العراق والقنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان وعدداً من الدبلوماسيين، وجرى بحث علاقات الولايات المتحدة مع العراق وإقليم كوردستان والوضع السياسي والأمني في البلاد وعلاقات أربيل وبغداد والوضع الداخلي في الإقليم.

وأكد الجانبان على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية والقوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق واتفقا في الرأي على أنه من واجب الجهات المعنية في العراق اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الهجمات.

وحول الوضع الداخلي في إقليم كوردستان اعتبر الجانبان التوافق والتفاهم بين الأطراف السياسية وخاصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني مهماً في الإقليم وعلى مستوى العراق، وبهذا الصدد أشار بارزاني إلى تحسن العلاقات.

وكذلك انتخابات مجالس المحافظات العراقية والوضع في المنطقة بشكل عام وآخر مستجدات الشرق الأوسط وتداعيات الحرب في غزة وعدة مسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك كانت محاور خلال الاجتماع.