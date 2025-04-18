نيجيرفان بارزاني ونائب وزير الخارجية التركي يبحثان أوضاع العراق وكوردستان والمنطقة

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ونائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، يوم الجمعة، العلاقات بين تركيا والعراق والإقليم وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل يلماز والوفد المرافق له وتم تم بحث سبل تطوير العلاقات بين تركيا والعراق وإقليم كوردستان، إلى جانب مناقشة مشروع طريق التنمية، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية في المنطقة.

وخلال الاجتماع، تم بحث سبل تطوير العلاقات بين تركيا والعراق وإقليم كوردستان، إلى جانب مناقشة مشروع طريق التنمية، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية في المنطقة.

وشكّلت عملية السلام في تركيا محوراً آخر من اللقاء، حيث جدد الرئيس نيجيرفان بارزاني دعم إقليم كوردستان للمضي في هذا المسار، وأكد الجانبان أن إحلال السلام سيكون له تأثير إيجابي واسع على مجمل أوضاع المنطقة، ويمهّد لآفاق أرحب من التعاون والتنمية المتبادلة.

كما ناقش الطرفان الأوضاع في سوريا، وآخر المستجدات الإقليمية، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.