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نيجيرفان بارزاني ونائبة رئيس الحكومة البلجيكية يناقشان الاوضاع في مخيم الهول السوري

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-19T19:09:57+0000
نيجيرفان بارزاني ونائبة رئيس الحكومة البلجيكية يناقشان الاوضاع في مخيم الهول السوري

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع نائبة رئيس وزراء ووزيرة خارجية بلجيكا سوفي وليميز، مساء السبت، على هامش مؤتمر ميونخ للامن، ضرورة التصدي للإرهاب وتداعيات ونتائج حرب داعش والاوضاع في مخيم الهول في سوريا.

واكد الجانبان بحسب بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، "ضرورة ان يكون هناك برنامج شامل يولي كل الاهتمام بثقافة التسامح والتعايش والانفتاح على الاديان والقوميات المتعددة وخصوصا عن طريق التربية". كما تباحثا الجانبان حول التصدي للارهاب وتداعيات ونتائج حرب داعش وتسليط الاضواء على الاوضاع في مخيم الهول في سوريا.

وفي محور آخر في الاجتماع تم التطرق الى اوضاع الايزيديين وضحايا الارهاب والمختطفين المحررين من الايزيديين والقانون الذي صدر في العراق بهذا الصدد بخصوص النساء الايزيديات المحررات من سيطرة داعش.

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