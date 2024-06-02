نيجيرفان بارزاني ومسؤول أمريكي بارز يؤكدان ضرورة حماية الاستقرار في العراق

شفق نيوز/ اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأحد، في دهوك، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق ديفد بيرغر.

وجرى خلال الاجتماع، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، التباحث بشأن علاقات أمريكا مع العراق وإقليم كوردستان، والأوضاع في العراق بصورة عامة، والانتخابات والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد.

وأكد الجانبان على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان وإجماع ومشاركة كل الأطراف السياسية والمكونات في الانتخابات، واتفقا في الرأي بضرورة حماية الأمن والاستقرار في العراق.

وأشار البيان إلى أن تنفيذ الدستور والنظام الاتحادي في العراق، وأوضاع المنطقة بصورة عامة، إلى جانب عدد من المسائل التي تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين، شكلت محوراً آخر للاجتماع.

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد حضر حفل تخرج الدفعة السادسة لطلبة الجامعة الامريكية بمحافظة دهوك، مساء اليوم الاحد.