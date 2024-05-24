نيجيرفان بارزاني ومحمد بن زايد يبحثان تطوير العلاقات بين الإقليم ودولة الإمارات (صور)

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، يوم الجمعة، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين أربيل وأبوظبي.

وقال نيجيرفان بارزاني، في تدوينة له على منصة إكس: "يسعدني أن ألتقي بصديقي سمو الشيخ محمد بن زايد مرة أخرى في أبوظبي.. ‏ناقشنا التطورات الإقليمية، ومواصلة تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب القضايا الملحة الأخرى، مردفاً: "يثمن الإقليم علاقاته القوية مع الإمارات".

وكان نيجيرفان بارزاني، قد وصل بوقت سابق من اليوم، إلى الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية، حيث حطت طائرته في مطار "أبوظبي" وسط مراسم استقبال رسمية.

وبحسب بيان سابق لرئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الرئيسين سيبحثان في ٲرضية وفرص تطوير وتعزيز أكثر لعلاقات الإمارات مع العراق ومع ٳقليم كوردستان علی وجه الخصوص في المجالات كافة، كما سيتبادلان الآراء حول آخر مستجدات المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.