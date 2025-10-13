نيجيرفان بارزاني ومحافظ شرناق التركية يبحثان تعزيز التبادل التجاري

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع محافظ شرناق التركية بيرول أكيجي، يوم الاثنين، العلاقات بين إقليم كوردستان ومحافظة شرناق، وسبل تعزيز التبادل التجاري بين الطرفين.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن بارزاني استقبل في أربيل المسؤول التركي والوفد المرافق له الذي ضم رئيس بلدية شرناق، ورئيس غرفة تجارة شرناق، ورئيس غرفة تجارة جزيرة، إلى جانب محافظ أربيل أوميد خوشناو، والقنصل العام التركي في إقليم كوردستان.

وبين أن الاجتماع جرى خلاله بحث العلاقات بين تركيا وكلٍّ من العراق وإقليم كوردستان، وسبل تعزيز التبادل التجاري، إلى جانب تطوير مجالات التعاون الاقتصادي والأكاديمي والثقافي بين الجانبين.

وأكد الطرفان، بحسب البيان، على "الرغبة المشتركة في توسيع مجالات التعاون الثنائي، وتعزيز الأنشطة التجارية وحركة النقل والسياحة بين إقليم كوردستان وتركيا. كما تم التطرق إلى مستوى العلاقات بين محافظة شرناق ومحافظة أربيل وبقية محافظات الإقليم".

وناقش الطرفان كذلك "تأثير عملية السلام في تركيا على تطورات المنطقة، كما تمت الإشارة إلى مطار شرناق الذي يقدّم خدماته السياحية لسكان إقليم كوردستان بحكم قربه من الحدود، باعتباره جانباً آخر من جوانب اللقاء".