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نيجيرفان بارزاني ومبعوث أمريكي يشددان على التعاون بين الجيش والبيشمركة للقضاء على داعش

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-25T11:50:57+0000
نيجيرفان بارزاني ومبعوث أمريكي يشددان على التعاون بين الجيش والبيشمركة للقضاء على داعش

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ظهر اليوم الجمعة المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي ضد داعش بالوكالة "جان گادفري" والوفد المرافق له.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع آخر التطورات في مكافحة الإرهاب وتهديدات وتحركات داعش في العراق، وشددا على تكثيف الجهود والتعاون بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة بدعم من التحالف الدولي للقضاء التام على داعش خاصة في المناطق التي تشهد ثغرات أمنية.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على أن إستمرار هجمات تنظيم داعش تشكل تهديدا حقيقيا، وخطراً جديا على أمن العراق وسوريا والمنطقة وكذلك الدول الأفريقية، وأكدا على أن الحرب ضد داعش والعنف لا يقتصر على العمليات العسكرية وحسب، وفي هذا الشأن تمت الإشارة إلى الأوضاع في مخيم الهول في سوريا، وتم التأكيد على ضرورة العمل لمنع إيجاد أرضية للعنف فيه.

ونوه البيان إلى أهمية مساعدة، وإعانة النازحين جراء الحرب ضد داعش للعودة إلى ديارهم، وتكرار استهداف القوات الامريكية وحلفائها في العراق، والجهود المشتركة، والتعاون التعددي في حماية الأمن والإستقرار في المنطقة، والوضع الحالي والمستقبلي لسوريا والقضية الكوردية في ذلك البلد، ومؤتمر الأسبوع المقبل لوزراء التحالف الدولي ضد داعش والذي من المقرر انعقاده في روما إضافة إلى قضايا أخرى مهمة كانت جزءاً آخر من الإجتماع الذي حضره أيضا القنصل العام الأمريكي في أربيل.

 

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