نيجيرفان بارزاني يبحث مع باراك في أنطاليا تداعيات الحرب وأمن المنطقة

بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا، توم باراك، اليوم الجمعة، النزاع العسكري الذي شهدته المنطقة طيلة 40 يوماً قبل اعلان وقف اطلاق النار، وتداعيات ذلك على العراق بما فيه الإقليم.

جاء ذلك اللقاء على هامش برنامج الرئيس نيجيرفان بارزاني خلال الزيارة الرسمية التي يجريها إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي السنوي.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان العلاقات الثنائية للعراق وإقليم كوردستان مع الولايات المتحدة، وآخر المستجدات على الساحة السورية ووضع الكورد في هذه البلاد، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات في الشرق الأوسط وتداعيات الحرب على الأمن الإقليمي.

كما سلطا الضوء على تأثير الحرب على اقليم كوردستان والعراق كافة، وشددا على أهمية التنسيق والعمل المتواصل لترسيخ السلام والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

كما نوقشت خلال الاجتماع عدة قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.